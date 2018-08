Aggredisce la compagna incinta: lo straniero verrà espulso

Ha minacciato di morte e aggredito la compagna incinta che ha chiamato la polizia, poi è fuggito. È accaduto lo scorso 24 agosto a Pisa, in via Bonaini. L'uomo, N.A. le iniziali, clandestino in Italia, classe 1975, aveva già fatto perdere le tracce di sé all'arrivo della polizia. Sono subito scatate le ricerche e nei giorni scorsi lo straniero è stato arrestato e gli è stato notificato un provvedimento di espulsione dal territorio italiano. A suo carico, sotto un’altra identità, vi sarebbero diversi precedenti di polizia, dal traffico di stupefacenti al favoreggiamento dell’ingresso di clandestini in Italia.

La donna, 38 anni, è stata portata in ospedale ed è stato attivato il codice rosa. Non aveva mai sporto denuncia nonostante agli agenti abbia subito raccontato di ripetuti comportamenti violenti e minacciosi nei sui riguardi.

L'uomo è stato accompagnato materialmente al Centro di Permanenza Temporanea di Brindisi, scortato da Agenti di Polizia, in attesa del disbrigo delle pratiche amministrative per il definitivo allontanamento dal territorio italiano.

Fonte: Questura di Pisa

