Alla San Giorgio fino a mezzanotte: una serata dedicata ai giochi

Quarta ed ultima apertura serale estiva della Biblioteca San Giorgio, questa volta all'insegna del gioco. Il titolo dell’iniziativa è “Pronti, giochi, via!”

Mercoledì 29 agosto le porte della biblioteca resteranno aperte fino a mezzanotte. Saranno attivi i servizi e gli spazi del piano terra e per chi deciderà di prolungare la sua permanenza di studio sarà possibile approfittare dell’offerta speciale della caffetteria San Giorgio, che propone un apericena dalle 19.30 alle 21.

Saranno infatti un pomeriggio e una serata dedicati ai bambini e ai ragazzi, con giochi, spettacoli e letture. Sono previsti giochi e dimostrazioni anche per adulti con il gioco del Bridge, una simultanea di scacchi seguita dal gran maestro Igor Efimov, giochi a squadre e alcuni laboratori creativi. Anche in questa occasione la biblioteca ha preparato delle buste a sorpresa cariche di letture, "Stasera esco anch'io", dedicate a libri rimasti nascosti tra gli scaffali della San Giorgio. Inoltre gli Amici della San Giorgio organizzano dalle 17 alle 23 una speciale edizione "Di libro in libro", la raccolta fondi per fare il pieno di letture e contemporaneamente aiutare la biblioteca a ricevere nuovi libri, DVD o a programmare iniziative culturali.

Programma

dalle 17-19 - Galleria centrale

Simultanea di scacchi seguita dal gran maestro Igor Efimov a cura degli Amici della San Giorgio. Igor Efimov è uno scacchista georgiano naturalizzato italiano, successivamente monegasco. Ha vinto il campionato italiano del 1997 e 1998, quando i regolamenti permettevano anche ai residenti privi di cittadinanza di gareggiare per il titolo. Attualmente risiede a Montecatini Terme, ha vinto nel 1998 e nel 1999 il campionato italiano di scacchi a squadre. Ha tenuto alcuni stage, per conto della Federazione, per i giovani promettenti.

Dalle 19 alle 23 Twister, il gioco che ti sfida a mettere mani e piedi in luoghi diversi sul tappeto senza cadere.

Dalle 20 alle 21.30 La sublime arte degli origami: laboratorio-dimostrazione sulla costruzione di piccole sculture di carta con l'artista giapponese Michiko Kato (max 12 partecipanti. Per prenotarsi scrivere a: corsi@sangiorgio.comune.pistoia.it)

Dalle 21 alle 23 Vuoi imparare a giocare a Bridge? Una serata per avvicinarsi a questo gioco, con gli istruttori dell'Associazione Sportiva dilettantistica Pistoia Bridge

Dalle 21 alle 22.30 in Sala letture diverse - Mima il libro. Un gioco a squadre a chi indovina più titoli, con premi in libri per la squadra vincitrice.

Per bambini e ragazzi

Dalle 16 alle18 - Spazio esterno

Giochi medievali: i Cerchi, Schiaccia la noce, le Palle di fuoco, la Principessa. A cura dell’Associazione Nobiltà e contado di Pistoia. Una pergamena in dono a tutti i partecipanti

Dalle 17 alle19 - Spazio Ragazzi

Torneo di Quarto! Si svolgerà con eliminatorie fino alla finale, con partite di prova iniziali. A cura dell'Associazione Astéria. Premi in libri per i primi due finalistiDurante il torneo è possibile giocare con gli altri giochi da tavolo della biblioteca. Per prenotarsi 0573-371790

Dalle 19 alle21- Spazio YouLab

Puzzle 3D Tutto il divertimento del puzzle in tre dimensioni per costruire l'Empire State Building, la Casa Bianca o la Statua della Libertà

Dalle 21 alle 22

Notte in biblioteca. Chi ha paura… del lupo cattivo, con Michele Neri. Creature che escono di notte per fare scherzi e che sono sempre alla ricerca di bambini e bambine golose e … streghe, orchi, lupi, folletti. Dalla Lunigiana alla Garfagnana, passando per il Mugello, l’Amiata e il Casentino e dalle raccolte di fiabe della tradizione popolare italiana: cantilene e filastrocche scaccia paura, fra ironia e descrizione dei personaggi più temibili. Per famiglie e bambini da 6 anni

Dalle 21 alle 23 - Zona Holden

Giochi da tavolo per ragazzi, a cura dell'Associazione AstériaCitadels: Un gioco di carte con ambientazione fantasy medievale (2-7 giocatori, 45-60 minuti, dai 10 anni in su) The Resistance: Un gioco di bluff in cui i giocatori tentano di dedurre le identità l'uno dell'altro (5-10 giocatori, 30 minuti, dai 13 anni in su) Pietra Terrestre, la Statua del Vento, il Cristallo di Fuoco e il Calice dell'Oceano (2-4 giocatori, 30 minuti, dagli 8 anni in su) Splendor (2-4 giocatori, 30 minuti, dai 10 anni in su): Nei panni di ricchi mercanti rinascimentali, acquisirete miniere, mezzi di trasporto e artigiani per fabbricare i più strabilianti gioielli mai visti, in grado di suscitare l'interesse dei nobili dell'epoca.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pistoia