Anche un passante ha visto la scena della violenza sessuale: un abbraccio forzato di un 75enne albanese verso una 20enne, poi un bacio in bocca assolutamente non richiesto, nella centrale piazza delle Cure a Firenze. La polizia ha denunciato per questo l'anziano, riconosciuto anche dalla vittima, mentre si trovava nella vicina via Pepe.

