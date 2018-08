Nuovo appuntamento con 'Aperitivo e vinili sotto le stelle di Montelupo Fiorentino'

Nuovo appuntamento con la rassegna “DALMMABSIVEDECAPRAIA| Aperitivo e vinili sotto le stelle di Montelupo Fiorentino”.

Mercoledì 29 agosto, dalle 19:00 alle 24:00, in occasione del penultimo evento della stagione estiva 2018, Piazza Vittorio Veneto si animerà per una serata all’insegna del DJ set al gusto di vinile, ma non solo.

A fare da cornice al consueto aperitivo firmato MMAB Caffè i Baruffa, band padovana che, per la prima volta a Montelupo, apriranno il concerto del noto cantautore empolese Andrea Maestrelli.

In occasione dell'evento sarà allestita anche una mostra fotografica degli scatti di di Nicola Pezzatini e di Daniele Dainelli.

NICOLA PEZZATINI – Fotografo autodidatta, sviluppa una grande passione per la paesaggistica naturale e cittadina, stimolato soprattutto dai meravigliosi scorci toscani. Nelle sue fotografie ritroviamo tutto quel senso di pace e libertà che suscita lo stare di fronte alla maestosità della natura, ma anche l’intrigo e la fantasia delle suggestive foto urbane.

DANIELE DAINELLI – La sua è una fotografia di strada, un genere caratterizzato da forte realismo, che coglie i soggetti in tutta la loro spontaneità, al fine di immortalare momenti irripetibili, non precostituiti e proprio per questo così descrittivi della società e della vita di tutti i giorni.

ANDREA MAESTRELLI – Cantautore, si appassiona alla musica fin da giovanissimo, tanto che a 13 anni inizia a suonare la chitarra e a comporre i primi brani musicali. Nel 2010 con Mare è tra i 30 giovani finalisti di Sanremoweb e nello stesso anno partecipa a Sanremo Lab con il brano Lascia stare. Consapevole incertezza lo porta alla vittoria del festival di Marea di Fucecchio nel 2012, mentre un anno più tardi lo troviamo finalista delle Nuove Proposte con il brano Come nel’53. Nel 2014 vince il Premio Lunezia con Holden e nel 2015 il suo album E’ arrivato Remo viene candidato al premio Tenco categoria Opera Prima. Vince Area Sanremo 2017 con il brano Non è vero.

BARUFFA – Band padovana nata nel 2016, i Baruffa si fanno conoscere al grande pubblico nel 2017 quando si posizionano tra i 145 finalisti di Arena Sanremo con il singolo “Ti darò un perchè”. Legati nella vita, così come nella professione, Emanuele Rossi, Enrico Da Rù e Marco Marabese raccontano nei loro testi esperienze di vita quotidiana attraverso melodie dallo stile pop/rock con sonorità elettroniche.

MMAB, piazza Vittorio Veneto 11 - MONTELUPO FIORENTINO



Info: 0571/917552; biblioteca@comune.montelupo- fiorentino.fi.it



ENTRATA GRATUITA

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

