Cinema nel parco, quasi mille presenze in un mese

Con quasi mille presenze in un mese di programmazione, dal 25 luglio al 30 agosto nei soli giorni di mercoledì e giovedì: il “Cinema nel parco” si conferma una delle iniziative più azzeccate dell'estate montemurlese. L'amministrazione comunale anche quest'anno ha riproposto una formula consolidata: film recenti della passata stagione cinematografica, per adulti e famiglie, a ingresso gratuito per gli iscritti al Sistema bibliotecario provinciale (ma l'iscrizione si poteva fare anche al momento dell'ingresso). Un'iniziativa che i montemurlesi hanno dimostrato di apprezzare, tanto che con costanza hanno affollato il parco di Villa Giamari, godendo al tempo stesso di aria fresca, buoni film e aperitivi e snack grazie al bar “Dolce più del parco”, riaperto ad inizio luglio .« Anche quest'anno il Cinema nel parco ci regala grandi soddisfazioni. Alle proiezioni del mercoledì, con film dedicati ad un pubblico di bambini e famiglie, e del giovedì, con pellicole destinate ad un pubblico più adulto, abbiamo fatto sempre il pienone. L'obbiettivo di regalare cinema di qualità e a ingresso gratuito per tutti è stato raggiunto. Credo che anche questo rappresenti un importante “servizio al cittadino”, un'occasione di socializzazione per combattere noia e solitudine, sopratutto per chi, per vari motivi, durante l'estate non ha la possibilità di spostarsi per le ferie», osserva con soddisfazione l'assessore alla cultura del Comune di Montemurlo, Giuseppe Forastiero che aggiunge: « Mercoledì 29 e giovedì 30 sono in programma le ultime due proiezioni che, sono sicuro confermeranno il trend positivo e per prossimo anno riproporremo la stessa formula». Da qualche anno, grazie ad una speciale licenza, detta ad ombrello l’amministrazione comunale può contare sui prezzi concorrenziali delle pellicole e garantire così l’ingresso gratuito, riservato agli utenti iscritti al sistema bibliotecario pratese, ma chi non avesse la tessera della biblioteca, nessun problema, perché è possibile farla gratuitamente al momento dell’ingresso ai vari spettacoli. L’unico inconveniente, se così si può dire, è l’impossibilità di pubblicizzare i vari titoli in programma, che si potranno consultare nel manifesto affisso all’ingresso del parco di Villa Giamari oppure arriveranno direttamente nella casella di posta elettronica degli iscritti alla biblioteca “Bartolomeo Della Fonte”, che settimanalmente invia la newsletter con le novità in programma. Per maggiori informazioni si può chiamare la biblioteca “Della Fonte” tel. 0574558567

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

