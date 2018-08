Pomeriggio di follia per un 39enne di origine romeno, irregolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, che ieri pomeriggio, poco prima delle 15, ha prima infranto con un pugno la vetrata della sala d'attesa della stazione ferroviaria di Firenze Statuto, poi in strada ha danneggiato due auto in sosta. L'uomo è stato arresato dai carabinieri.

