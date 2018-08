Due anni dopo la Misericordia aiuta ancora Amatrice

Non si spezza il legame di solidarietà che lega la nostra Misericordia ad Amatrice. Proprio nei giorni in cui si ricordava il triste anniversario dei due anni dal terremoto che sconvolse la zona, una delegazione della sezione di Spicchio/Sovigliana si è recata nella località laziale per consegnare direttamente a chi ne ha bisogno il materiale raccolto dai nostri volontari e dalle parrocchie di Spicchio e Sovigliana.

Un pulmino carico di vestiario, beni di prima necessità e giochi per bambini sono stati portati ad un'associazione che si occupa dell'assistenza, la garanzia che quanto raccolto grazie alla generosità delle persone è arrivato nelle mani giuste. E la responsabile, oltre a ringraziare i nostri volontari che sono andati ad Amatrice, ha voluto scrivere un messaggio per chiunque abbia dato il proprio contributo: "È bello vedere che in questo mondo, dove prevale l'indifferenza, il pensare solo a sé, ci siano persone che aderiscono con prontezza ad un gesto di solidarietà donando piccole e grandi cose, contribuendo a regalare un sorriso, un momento di gioia e serenità a chi è meno fortunato. Ed è bello vedere che dietro a tutto questo ci siano persone, come i volontari, che ogni giorno dedicano il loro tempo senza presunzione, creando un legame tra la comunità e le persone disagiate". La Misericordia di Empoli non ha dimenticato e non dimentica Amatrice e la sua gente.

Tutte le notizie di Empoli