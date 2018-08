Fiamme nella stanza ma i proprietari non se ne accorgono: salvati dalla polizia

Gli anziani proprietari della villa di via Pietro Tacca a Firenze non si erano accorti di niente, ma un principio di incendio stava minacciando le loro vite da una delle stanze dell'abitazione. È successo nella notte tra sabato 25 e domenica 26 agosto. Dopo l'evacuazione effettuata dagli agenti di polizia in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, gli stessi poliziotti hanno tentato il possibile con dell'acqua giunta dal balcone di un'abitazione vicina. I pompieri hanno chiuso la pratica con la fine dell'incendio. I proprietari non sono rimasti feriti.

