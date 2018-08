Furto in casa, rientra e trova i ladri in camera: 2 arrestati

Rientra in casa e trova due ladri in azione, che poi sono stati arrestati. Ieri sera il proprietario di casa, un uomo di Viareggio li ha sorpresi in camera da letto, i due erano entrati attraverso una finestra lasciata aperta. Quando l'uomo è rincasato, i due malviventi si sono dati alla fuga.I carabinieri sono intervenuti e poco dopo per arrestare Ivan Cacace, 38enne di Napoli, e Massimiliano Marchini, 37enne di Viareggio. Una volta individuati, i militari hanno portato i due in caserma e arrestati dopo gli accertamenti. Poi sono stati sottoposti agli arresti domiciliari dopo l'udienza di convalida presso il tribunale di Lucca in cui i loro avvocati hanno chiesto e ottenuto i termini a difesa.

