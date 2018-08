Gran finale per il 'Martedì del centro storico'

Domani, martedì 28 agosto, è previsto il decimo e ultimo appuntamento della nuova iniziativa “Il Martedì del centro storico”, nel centro storico di San Miniato. La chiusura al traffico, secondo la formula consolidata della ztl temporanea, avverrà dalle 19. Si parte con gli aperitivi, con le nuove proposte dei locali di San Miniato e poi tutti a cena con i tavoli all’aperto nei locali del centro storico. A seguire intrattenimento musicale con l’esibizione di “Banda dello Zenzero” in via IV Novembre e il concerto dei “B-Rock” in Piazza Mazzini. Alla Loggetta del Fondo si esibirà “Teoria del Malestro”, mentre in Piazza del Popolo è previsto il mercatino.

Torna l’appuntamento alla corte dei Loggiati di San Domenico con le “Letture in Piazzetta” promosso dalla Biblioteca comunale “Luzi”, insieme a Promocultura e Conchiglia di Santiago.

La serata sarà animata anche dalla parata cittadina promossa da Officine Cavane, Tra i Binari APS e Cooperativa La Pietra d’angolo. Grazie a questa collaborazione il prossimo 16 settembre sarà inaugurato nel Comune di San Miniato, in Via Cavane, un laboratorio permanente di creazione artistica tra migranti e cittadinanza. La parata si intitola “Tutti al Matrimonio !” e persegue l’obiettivo di riscoprire la relazione che esiste tra teatro e cittadinanza.

Il “Martedì del centro storico” è promosso da Centro Commerciale Naturale di San Miniato, Confesercenti Toscana Nord, Confcommercio Pisa, Pro Loco, San Miniato Promozione, Consulta territoriale di San Miniato, col patrocinio del Comune di San Miniato.

“I martedì dell’estate si sono rivelati tutti molto interessanti e piacevoli con un'alta partecipazione di cittadini e turisti – dichiara l’assessore Giacomo Gozzini -. Grazie al gioco di squadra tra operatori, associazioni e istituzioni, il centro storico di San Miniato vive con tante nuove iniziative”.

