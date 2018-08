Incendi nei boschi tra Fucecchio e Santa Croce: 3 elicotteri sul posto. Ipotesi dolosa

Segnalati svariati incendi boschivi tra Galleno (Fucecchio) e Staffoli (Santa Croce sull'Arno), per il quale sono state allertate le squadre dei vigili del fuoco dall'area pisana alle 16. La colonna di fumo nero è visibile per molti km, anche da Santa Croce e dai comuni limitrofi. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e della sede centrale di Pisa e di Firenze stanno intervenendo nella zona con numerosi automezzi.

La situazione

È stata attivata anche la sala operativa regionale per l’allertamento del personale volontario ed elicotteri: tre i mezzi in volo, da Pistoia, Pisa e Lucca, gestiti dalla Soup della Regione Toscana. I roghi sono tutti nei boschi delle Cerbaie, uno tra Staffoli e Galleno come già annunciato e l'altro in zona Vedute. Sul posto l'assessore all'ambiente di Castelfranco Federico Grossi assieme al collega Piero Conservi e al sindaco di Santa Croce Giulia Deidda. Proprio il primo cittadino ha scritto su Facebook: "Un incendio sta interessando Staffoli nella parte di via Livornese che porta a Galleno. La PM e la Protezione Civile sono già sul posto. La situazione è sotto controllo. Per precauzione verrà chiusa via Livornese". Non vi sarebbero rischi per civili abitazioni eccetto per una, molto vicina a uno dei luoghi in cui è partito il rogo.

Presenti anche i volontari della Protezione civile, tra cui La Racchetta, Vab, Misericordia e altri, per supportare le operazioni di spegnimento. Anche gli abitanti della zona si sono dati da fare. Dopo i primi soccorsi, alcuni stanno mettendo a disposizione le proprie piscine di casa per far rifornire gli elicotteri con l'acqua per domare le fiamme.

Sacchetti incendiari

I carabinieri stanno effettuando i rilievi e stanno anche interrogando dei testimoni che potrebbero aver visto elementi utili. Non vi è la certezza dell'incendio doloso, ma la probabilità è altissima. A quanto pare, dei ciclisti avrebbero notato due auto sospette: una di queste a fare la posta, l'altra a buttare delle specie di 'sacchetti' che avrebbero creato i primi roghi tra Staffoli e Galleno. L'incendio si è poi unificato ma fortunatamente ha trovato la strada nel suo percorso, così da non espandersi ulteriormente.

A preoccupare i pompieri sarebbe anche un altro rogo, avvenuto nel Lungomonte, vicino Vicopisano. Tutto si sarebbe scatenato nell'arco di questo pomeriggio, lunedì 27 agosto.

Incendio sotto controllo

I vigili del fuoco fanno sapere che l’incendio è sotto controllo. Interessate dalle fiamme circa 2 attari di vegetazione e area boschiva. Sono iniziate le operazioni di bonifica e le squadre dei vigili del fuoco di Pisa ed Empoli sono rientrate; rimane soltanto la squadra del distaccamento di Castelfranco oltre alle squadre volontari e tre elicotteri. L’attività di bonifica andrà avanti per tutta la serata.

Si prevedono ulteriori invii di squadre per la notte e per le operazioni di bonifica che dureranno a lungo.

Il periodo a rischio incendi termina il 31 agosto (salvo proroghe) e fino a questa data vige il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali su tutto il territorio regionale e di accensione fuochi in bosco.

Ore 21: incendio domato

L'incendio è stato spento intorno alle 21, si passa ora alla fase di bonifica e l'area interessata sarà presidiata tutta la notte dai volontari per la sicurezza soprattutto delle vicine abitazioni. Così Deidda: "Voglio ringraziare per la tempestività e la professionalitá tutti coloro che hanno prestato servizio in questo pomeriggio e chi continuerà anche stanotte: il direttore operativo della Regione Toscana Mazzantini, Vigili del Fuoco, Misericordia e Pubblica Assistenza di molte zone della provincia, Vab, La Racchetta, Carabinieri, la nostra Polizia Municipale e Savino Bar per la cena ai volontari. L'incendio potrebbe avere origine dolosa, le autorità competenti sono già a lavoro per i dovuti accertamenti".

Tutte le notizie di Fucecchio