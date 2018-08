Incendi nei boschi tra Fucecchio e Santa Croce: allertati elicotteri

Segnalati svariati incendi boschivi tra Galleno (Fucecchio) e Staffoli (Santa Croce sull'Arno), per il quale sono state allertate le squadre dei vigili del fuoco dall'area pisana. La colonna di fumo nero è visibile per molti km, anche da Santa Croce e dai comuni limitrofi. I vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco e della sede centrale di Pisa stanno intervenendo nella zona con sei automezzi. È stata attivata anche la sala operativa regionale per l’allertamento del personale volontario ed elicotteri. Ancora i dettagli sono molto pochi. I roghi sono tutti nei boschi delle Cerbaie, uno tra Staffoli e Galleno come già annunciato e l'altro in zona Vedute. Sul posto l'assessore all'ambiente di Castelfranco Federico Grossi assieme al collega Piero Conservi e al sindaco di Santa Croce Giulia Deidda. Proprio il primo cittadino ha scritto su Facebook: "Un incendio sta interessando Staffoli nella parte di via Livornese che porta a Galleno. La PM e la Protezione Civile sono già sul posto. La situazione è sotto controllo. Per precauzione verrà chiusa via Livornese". A preoccupare i pompieri sarebbe anche un altro rogo, avvenuto nel Lungomonte, vicino Vicopisano. Tutto si sarebbe scatenato nell'arco di questo pomeriggio, lunedì 27 agosto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Fucecchio