Lavori di E-distribuzione, da giovedì chiusa via Pisana

Inizieranno giovedì 30 agosto e andranno avanti fino a metà settembre i lavori di E-distribuzione. L’intervento consiste nella realizzazione di una linea elettrica di media tensione e prevede l’istituzione di una serie di provvedimenti di circolazione.

Prima di tutto sarà chiusa la direttrice composta da via Pisana (da via della Casella al Ponte sul fiume Greve) e via di Ponte a Greve (da via Neri di Bicci a via Pisana) con deroga per i mezzi di soccorso e veicoli diretti ai passi carrabili. Chiusura anche per il tratto di via Pisana tra il Ponte sulla Greve a via Ugnano con deroga per i mezzi di soccorso. Nei tratti limitrofi di via Pisana scatteranno sensi unici: nel tratto tra via Ugnano e via Pestalozzi verso via Pestalozzi, nel tratto tra via Bugiardini e via della Casella verso via della Casella.

Per quanto riguarda gli itinerari alternativi i veicoli in arrivo da Scandicci e diretti verso il centro utilizzeranno via Baccio da Montelupo e, dopo il Ponte sulla Greve, potranno anche imboccare il Viadotto dell’Indiano. I mezzi provenienti dal Viadotto dell’Indiano e diretti verso il centro verranno indirizzati su viale Piombino e da qui potranno usare sia via Livorno-via Baccio da Montelupo oppure proseguire su viale Etruria-viale Talenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

