Maxi multa da 5mila euro per quattro venditori abusivi a Firenze

Continuano i controlli in centro della Polizia Municipale contro la vendita abusiva. Nello scorso finesettimana gli agenti del Reparto Anti degrado effettuato 16 sequestri per complessivi 276 articoli: si tratta in particolar modo di poster, occhiali, ombrelli, aste luminose e borse. Tra queste anche 17 con marchio contraffatto abbandonate in via Sant’Antonino-via dell’Ariento da un venditore che si è dato alla fuga alla vista degli agenti e quelle invece scoperte dagli agenti nascoste in uno sportello aperto in un muro nella zona di San Lorenzo. Per quattro venditori che non sono riusciti a dileguarsi invece è scattata la maxi multa da 5.000 euro per la violazione della legge regionale.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

