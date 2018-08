Memorial Mattia Brendaglia, l'edizione 2018 se la porta a casa lo Scandicci

Se lo aggiudica lo Scandicci il Memorial Mattia Brendaglia, riservato alla categoria Allievi Regionali. I Blues 2002 di mister Andrea Ricci superano nella finale al Bartolozzi il San Donato Tavarnelle per 3-1, con le reti di Scarnicci, Francalanci e Barletti. Ottima prova per lo Scandicci, che in semifinale aveva battuto 6-0 il Pontassieve. Terzo classificato proprio il Pontassieve, che nella 'finalina' supera 4-2 la Fortis Juventus. Ricordiamo che il torneo è stato intitolato in memoria del 17enne studente di Fibbiana (Montelupo Fiorentino) morto nel 2015 a causa di una meningite. Il ragazzo era un calciatore dello Scandicci, nella categoria degli Allievi Regionali.

I RISULTATI DEL TORNEO

Semifinali:

Fortis Juventus-San Donato Tavarnelle 1-3

Scandicci-Pontassieve 6-0

Finali:

Fortis Juventus-Pontassieve 2-4

Scandicci-San Donato Tavarnelle 3-1

