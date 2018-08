Merce contraffatta, sequestri in spiaggia a Bibbona

Due sequestri di merce nel primo pomeriggio di sabato scorso 25 agosto in spiaggia. A seguito dei quotidiani controlli effettuati dagli uomini della Polizia Municipale, coordinati dal Comandante Maurizio Zianni, per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, sono state individuate delle persone pronte a vendere merce in mancanza di autorizzazione: i soggetti, alla vista degli agenti, sono scappati dileguandosi e riuscendo a far perdere le loro tracce. Due i sequestri effettuati, il primo ha riguardato circa 1.800 pezzi di bigiotteria mentre il secondo sequestro ha riguardato giacche e zaini con marchi contraffatti: in questo caso, è scattata una denuncia, seppur contro ignoti, di carattere penale.

Il valore della merce sequestrata ammonta a circa 1800 euro, una cifra sottratta al commercio abusivo e all’evasione fiscale: i sequestri sono stati effettuati sulla scia della campagna ‘Spiagge sicure’, lanciata dal governo centrale per contrastare il fenomeno del commercio abusivo.

Fonte: Comune di Bibbona - Ufficio Stampa

