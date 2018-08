Mostre: il Consiglio regionale apre gli spazi a fotografia e scultura

Fotografia e scultura: il Consiglio regionale della Toscana apre i suoi spazi a due mostre che accompagneranno i visitatori nella prima decade di settembre. Il palazzo del Pegaso e palazzo Bastogi, sedi dell’Assemblea toscana, si apprestano ad accogliere le esposizioni a partire da mercoledì 29 agosto, giorno dell’inaugurazione.

Al primo piano del palazzo del Pegaso (via Cavour, 4), sarà visitabile la mostra fotografica ‘Il Museo ai Borghi. Collezione di trattori d’epoca e vita contadina in Val di Chiana’, che sarà inaugurata nella sala del Gonfalone alle 16.30. Il Museo ai Borghi è un complesso unico in centro Italia, nel comune di Cortona (Ar). Raccoglie in quattro ettari un grande padiglione e un parco espositivo ricco di attrezzi contadini. L’interno del padiglione offre la possibilità di fare un tuffo nella storia contadina della Val di Chiana tramite ricostruzioni scenografiche accurate, musiche originali e una sorprendente raccolta di oggetti, mobili, attrezzi e trattori. Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, il consigliere regionale Marco Casucci e il proprietario del Museo ai Borghi, Alessandro Pelucchini. La mostra proseguirà fino al 12 settembre, dal lunedì al venerdì con orario 10-12 e 15-19; il sabato dalle 10 alle 12.

Palazzo Bastogi (via Cavour, 18) ospiterà ‘Arcana’, esposizione delle opere dello scultore Andrea da Montefeltro. La cerimonia inaugurale si terrà mercoledì 29 agosto alle 17.30, nella sala delle Feste. Mostra personale di scultura contemporanea interamente dedicata a una ricerca artistica che utilizza come unico elemento la pietra del Montefeltro, ‘Arcana’ vuole essere punto d’incontro e di scambio culturale.

Sarà visitabile fino al 10 settembre, dal lunedì al venerdì con orario 10-12 e 15-19. Nel corso della mostra sono previsti eventi tra i quali un convegno. Il programma completo è consultabile sul sito web http://www.andreadamontefeltro.it

Fonte: Giunta Regionale

