Il Palio del Cerro fa 50: presentazione in Consiglio regionale

Tiro con la balestra, tiro della fune, lancio degli anelli, corsa sui ‘troppoli’, corsa nella bigoncia: così, a Cerreto Guidi (Firenze), le quattro contrade si contenderanno il Palio del Cerro sabato primo settembre. Si terrà giovedì 30 agosto alle 12 in sala Barile, la conferenza stampa di presentazione della cinquantesima edizione del Palio del Cerro. La manifestazione nasce nel 1969 come rievocazione storica: il Palio del Cerro richiama un’antica tradizione di corse a cavallo in onore di Santa Liberata. Le quattro contrade – Santa Maria al Pozzolo, Porta al Palagio, Porta Caracosta e Porta Fiorentina – si apprestano a vivere l’atmosfera di questa edizione speciale, che sarà accompagnata da una ricca serie di iniziative, da venerdì 31 agosto a sabato 8 settembre, per celebrare il traguardo dell’edizione numero cinquanta.

Alla conferenza stampa di giovedì interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, con Simona Rossetti, sindaco di Cerreto Guidi, Marco Iuliucci, presidente della pro loco di Cerreto Guidi, Alessio Galasso, presidente del Comitato del Palio e Cristina Gnoni Mavarelli, direttrice della Villa Medicea.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Cerreto Guidi