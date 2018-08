Livorno Music Festival, Pinocchio in cineconcerto al Cisternino di città

Per la rassegna Livorno Music Festival martedì 28 agosto (alle ore 21), al Cisternino di città (largo del Cistrenino 13) potremo asistere a “Pinocchio” in cineconcerto.

Il progetto, realizzato a cura di Yan Maresz, prevede la proiezione, in collaborazione con la Cineteca Nazionale, del film storico “Pinocchio” del 1911 di Giulio Antamoro (che è il primo tratto da Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi) accompagnato dal clarinetto di Clara Riccucci.

Le musiche per clarinetto e musica elettronica che accompagneranno la proiezione, saranno eseguite tutte in prima assoluta e sono state realizzate appositamente per il progetto da Kyungjin Lim, Salvatore Di Stefano, Pietro Ferreri, Luca Danieli e Gianluca Verlingeri, i giovani compositori selezionati dal Livorno Music Festival per la creazione della colonna sonora del film.

Biglietti

Per il concerto è gradita ma non obbligatoria la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni possono essere richieste telefonando al numero 3393422139 oppure scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica promozionelivornomusicfestival @gmail.com

La biglietteria apre alle ore 19:30 nel luogo del concerto.

Info http://www. livornomusicfestival.com

Tutte le notizie di Livorno