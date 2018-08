Protezione Civile, assessore Latrofa: "Lavoreremo per valorizzarla ancora di più"

Prima riunione, questa mattina, in sala Regia del Comune, per la preparare la "Gionata della Protezione Civile", in programma per il prossimo sabato, 22 settembre, in pazza Vittorio Emanuele a partire dalle 10. La "Giornata della Protezione civile" è un'occasione unica per vedere e conoscere da vicino uomini e mezzi, professionisti e volontari, pronti ad entrare in azione in caso di emergenza. Quest'anno sarà la 14° edizione.