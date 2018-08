Rapina donna mentre va alla messa in Versilia, arrestato

Le ha puntato un coltello a un braccio per rapinarla mentre andava a messa. Il bandito, col volto coperto, ha agito ieri mattina, 26 agosto, in località Cappella di Seravezza. L'uomo è stato però arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Seravezza. Si tratta di un 51enne di Camaiore, Adriano Baldi, già noto alle forze dell'ordine.

La rapina intorno alle 11, mentre la donna andava in chiesa. L'uomo le si è parato davanti e le ha intimato di consegnargli la borsa. La donna non ha ceduto subito e il malvivente ha estratto un coltello e lo ha puntato su un braccio della vittima dopodiché le ha strappato la borsa facendola cadere a terra. Quindi è scappato su uno scooter.

Le urla della vittima hanno subito attirato l'attenzione dei passanti che hanno allertato la centrale operativa dei carabinieri di Viareggio. È scattato il dispositivo 'Estate sicura' con pattuglie fatte convergere sul posto a chiudere tutte le possibili vie di fuga del malvivente. I carabinieri, grazie anche alla preziosa collaborazione dei cittadini, hanno rintracciato il rapinatore in un negozio e lo hanno portato in caserma dove è stato dichiarato in arresto. Nel frattempo, i militari dell'Arma hanno anche recuperato la refurtiva, lo scooter usato per la fuga e il coltello. L'uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Lucca a disposizione dell'autorità giudiziaria. La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale Versilia per le lievi contusioni causatele dalla caduta per cui se la caverà con pochi giorni di riposo.

