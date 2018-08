"S-Passo al Museo", aperte le iscrizioni ai Campus settembrini per bambini e ragazzi

Tornano i campus settembrini nelle tre settimane che precedono l'inizio del nuovo anno scolastico. Dal 27 al 31 agosto, dal 3 al 7 settembre e dal 10 al 14 settembre bambini e ragazzi potranno aderire all'iniziativa organizzata dalla Regione presso tutta una serie di musei toscani.

Il progetto Campus al Museo, realizzato dalla Regione in collaborazione con musei e biblioteche toscane e Unicoop Firenze, è arrivato al quarto anno. Le iscrizioni sono già aperte; i soci Coop possono contare su uno sconto del 10% sul costo dei singoli campus.

Creatività, fantasia, divertimento attraverso il gioco e attività manuali sono gli ingredienti che hanno sancito il successo dell'iniziativa e coinvolto tantissime famiglie toscane. Educatori museali qualificati hanno creato appositamente dei progetti che includono laboratori ludico-didattici, attività di scoperta dei territori, e di riscoperta delle tradizioni.

Per consultare l'elenco dei musei aderenti al progetto (in aggiornamento) e ottenere informazioni per iscriversi consultare la pagina sul sito regionale http://www.regione. toscana.it/-/s-passo-al-museo- in-vacanza-dalla-scuola-e- vietato-annoiars-5

