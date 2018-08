Volterra: Scuole San Lino e Jacopo, adeguati gli impianti antincendio

Proseguono gli sforzi dell'amministrazione comunale di Volterra per l’adeguamento degli impianti antincendio. Sono stati eseguiti sulle scuole di San Lino e Jacopo da Volterra, per un totale di circa 100 mila euro, con la sostituzione di infissi alla scuola elementare e materna, la creazione di bussole agli ingressi delle scuole di San Lino, la sostituzione centrale termica e l'efficientamento dell'impianto di riscaldamento della scuola Jacopo e della palestra, la manutenzione straordinaria di un gioco per bambini alla scuola materna San Lino (grazie a donazione dei Consiglieri regionali Cinque Stelle). Oltre a questi punti specifici, sono stati fatti anche i consueti interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano ovviamente anche la sicurezza degli edifici e delle pertinenze.

«A seguire ci sposteremo sulle scuole a Saline e Villamagna - comunica l'assessore alle Manutenzioni Massimo Fidi - per i lavori di manutenzione delle aule, dei bagni e delle pertinenze. Tra poco metteremo mano a tre aree giochi, in Castello, nei Borghi e alla Pista». Comune di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, sono insieme per garantire condizioni adeguate ai parchi giochi esistenti. Il primo passo è stato fatto. Come già annunciato, in questi tre punti verrà anche allestita la videosorveglianza ed un gioco per area accessibile anche a bimbi diversamente abili

«Stiamo già chiedendo ulteriori fondi per tutte le altre aree, presenti a Saline di Volterra, Villamagna e nel capoluogo, a Volterra – sottolinea il sindaco Marco Buselli -. Intanto ringrazio la Fondazione e spero che possiamo continuare in questa direzione, per risanare tutti i parchi giochi esistenti. Alle Associazioni che vorrebbero donare un gioco dico di optare per adottarne uno, magari comprando il tappetino antishock o altri utili presidi. Inoltre dobbiamo tutti insieme sconfiggere l'inciviltà ed i vandalismi diffusi, che distolgono risorse e creano pericoli per i bambini».

Fonte: Ufficio Stampa

