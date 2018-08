Servizio civile, la Misericordia cerca 36 ragazzi

Sei un ragazzo o una ragazza di età compresa tra i 18 e 28 anni ? Hai disponibile 30 ore settimanali per un anno e vuoi aiutare chi ha bisogno ? Vieni a trovarci alla MISERICORDIA DI SANTA CROCE SULL'ARNO in via Ciabattini, 4 o chiama al 0571-30955 per i moduli per la domanda e per qualsiasi informazioni.

Il bando scade il 28 SETTEMBRE ALLE ORE 18.00

Per ulteriori informazioni su questo progetto denominato "DONARSI" consulta il sito www.serviziocivile.gov.it e www.misericordie.it

Ci sono a disposizione n.36 posti divisi tra le consorelle di San Miniato Basso, San Miniato, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno

Il Servizio Civile - ha commentato Alessandro Marconcini Governatore della Misericordia - oltre che un'attività socialmente utile ed importante, è soprattutto un'esperienza formativa ed umana. Non farti scappare questa opportunità..

