Silent Party a Montecatini, già programmati nuovi appuntamenti con la discoteca a basso rumore

Vedere tanta gente così, sopratutto giovani e giovanissimi, in piazza del Popolo a Montecatini Terme non è cosa da tutte le sere! Lo scorso sabato 25 agosto, dalle ore 22 in poi, si è tenuto il Silent Party, praticamente una discoteca a cielo aperto con la caratteristica che per ascoltare la musica bisognava indossare delle apposite cuffie ed i giovani, con la loro voglia di vivere e divertirsi, sono arrivati, numerosi. Sul palco tre dj che proponevano altrettante tipologie musicali e tutto intorno….il silenzio e tanti giovani che ballavano e si divertivano.

A vederli da distanza c’era da chiedersi come potevano tenere quei ritmi, ma il segreto era presto svelato: la musica arrivava in cuffia, nitida e pulita, regalando sensazioni particolari. Sul canale rosso la dance degli anni ‘90, italiana, cartoons e trash, sul canale verde reggaeton e hiphop, sul canale blu il commerciale e House ed i giovani potevano scegliere cosa ascoltare con l’apposito selettore, dando vita praticamente ad una gara tra i dj per stabilire chi fosse il più seguito. Il tutto è andato avanti fino oltre le una senza che nessuna delle strutture vicine alla piazza abbia esposto reclamo per il rumore. Veramente un modo moderno ed intelligente per portare la musica da discoteca nei centri storici senza creare alcun disturbo.

Il successo è stato talmente positivo che sono già state fissate delle nuove date per ripetere il Silent Party e, d’intesa con i locali storici di piazza del Popolo, si replica alle ore 21 di sabato 29 settembre, mentre a Pescia farà tappa alla festa della Pubblica Assistenza in piazza XX settembre nel dopocena di sabato 8 settembre, in entrambe le volte con tre djset, due mani al cielo ed una cuffia alle orecchie.

L’iniziative sono prodotte da Pinocchio associazione culturale in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del comune di Montecatini Terme, l’Amministrazione comunale e la Pubblica Assistenza di Pescia ed il Silent Party Italia.

