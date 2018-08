Six Underground, riprese in Palazzo Medici Riccardi: cambiano gli accessi al pubblico

Il 28 e 29 agosto i Cortili del Palazzo Medici Riccardi saranno interessati dalle riprese del film 'Six Underground' che stanno in questi giorni coinvolgendo molti luoghi della Città di Firenze.

Gli accessi agli uffici della Città Metropolitana in Palazzo Medici Riccardi ed all'Ufficio Relazioni con il pubblico saranno i seguenti:

- martedì 28 agosto, ingresso principale da Via Ginori n°10 (orario 7,30-14,30); ingresso alternativo da Via Cavour n°9 (orario 7,30-19,00) e da via Cavour 11;

- mercoledì 29 agosto, ingresso esclusivamente da Via Dè Ginori n°10 (orario 7,30-19,00).

In entrambe le giornate sarà interdetto a tutti, dipendenti e pubblico, l'accesso ai Cortili.

Il Museo di Palazzo Medici Riccardi sarà chiuso martedì 28 agosto e, per la chiusura settimanale ordinaria, mercoledì 29 agosto.

Fonte: Ufficio Stampa

