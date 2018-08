Sostegno alle attività commerciali: il bando scade il 1 ottobre

Il Comune di Certaldo ricorda che c’è tempo fino alle ore 12.30 del 1° ottobre 2018 per partecipare al bando comunale che mette a disposizione risorse finanziarie “a fondo perduto” per la nascita, sviluppo e riqualificazione di attività imprenditoriali.

Lo stanziamento complessivo, finalizzato a sostenere il rilancio del tessuto commerciale e produttivo locale, ammonta a 100.000 euro di cui 60.000 euro per nuove attività e 40.000 euro per attività esistenti. Il contributo, a fondo perduto, andrà a “micro” e “piccole” imprese già costituite o da costituire entro 60 giorni. Potranno presentare la domanda le nuove attività, chi è subentrato ad un’attività già esistente, chi ha trasferito la propria attività nel territorio comunale, chi ha intenzione di rinnovare e/o ampliare l’attività già esistente. Gli interventi dovranno essere realizzati entro 12 mesi dall’erogazione del contributo, che avverrà in un’unica soluzione.

Il contributo potrà essere speso per investimenti su immobili (es. lavori edili, installazioni e adeguamenti impianti), per investimenti di rinnovo arredi e complementi, per impianti di videosorveglianza esterna ed interna (legge 48/2017). Non lo si potrà invece spendere in canone di affitto/locazione e spese correnti, personale, mezzi di trasporto, interessi passivi, immobilizzazioni immateriali, in realizzazione di dehors ed in studi, consulenze e progettazioni. Sono ammesse al contributo gli esercizi di vicinato per il commercio in sede fissa (superficie massima fino a 300 mq), gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, micro e piccole attività artigianali, attività di vendita diretta in locali aperti al pubblico (produttori agricoli).

Il bando completo è consultabile sul sito: www.comune.certaldo.fi.it (Albo Pretorio online - registro n° 2018/719) oppure rivolgendosi all’Ufficio Tecnico - sportello SUAP - Borgo Garibaldi (Tel. 0571 / 661244).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

