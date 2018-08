Taglio abusivo di cipressi per fare la piscina, 3 denunciati

I carabinieri forestali hanno scoperto, nell'ambito di un sopralluogo n un cantiere edile a Pontassieve, che erano stati tagliati senza alcuna autorizzazione dei cipressi per realizzare una piscina in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, violando il codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tre persone, tra cui il direttore dei lavori, sono state denunciate per realizzazione di opere in difformità dall'autorizzazione e per falso ideologico nei certificati commesso in atto pubblico. I militari hanno proceduto agli accertamenti per verificare la segnalazione di un taglio non autorizzato di cipressi in una zona di alto pregio ambientale. Dalle indagini è poi emerso che l'intervento edilizio era stato eseguito in difformità rispetto al permesso a costruire e al necessario nullaosta paesaggistico.

