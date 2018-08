Antica Fiera di Lastra, tante le iniziative in tre giorni

Si avvicina l’inaugurazione della 237° Antica Fiera di Lastra dove nel programma della manifestazione saranno tante le iniziative pensate per i più piccoli.

A partire dal giorno di apertura, il 31 agosto, quando alle 21 in piazza del Comune si terrà l’iniziativa “Tutta un’altra storia, le più belle favole in musica,” a cura del Teatrodante Carlo Monni e Fondazione Accademia dei Perseveranti.

Sabato 1° dalle 19 alle 23 e domenica 2 settembre dalle 9 alle 18 presso il Giardino delle Mura si svolgerà la tradizionale Mostra del Bestiame con bovini, ovini, specie avicole, animali da cortile e Ru-raglia e la "Squola degli asini" a cura di ArciAsino.

Sempre nei giorni di sabato e domenica in piazza Garibaldi sarà allestito un grande spazio per bambini con "I giochi di una volta" organizzato dall’associazione Extempora: biliardini, flipper, domino, giochi sonori, costruzioni, catapulte e giochi di equilibrio, trottole e giochi di lancio, tutti costruiti artigianalmente in legno per cimentarsi in sfide, rompicapo e giochi di abilità.

Infine, oltre alle street band, l’animazione itinerante, il corteo storico, i concerti, uno spettacolo particolarmente atteso è quello dei fuochi d’artificio musicali il 2 settembre alle 23.15 presso lo Stadio Comunale. Durante l'iniziativa, unica nel suo genere, si potranno ammirare gli effetti pirotecnici a tempo di musica. Lo spettacolo sarà preceduto dalla premiazione della prima edizione del "Torneo giovani lastrigiani", che ha visto impegnati in giochi di gruppo i ragazzi dei vari rioni che si sono sfidati in colpi di astuzia, manualità, intelligenza e prove fisiche.

Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero, è possibile scaricare il programma completo della fiera su www.comune.lastra-a-signa.fi.it e su www.lastraontour.it.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

