Arci Siena, otto opportunità di servizio civile nazionale

Nuove opportunità di servizio civile nazionale all’Arci provinciale di Siena, con otto posti a disposizione e due progetti nei settori dell’immigrazione e della cultura. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino a venerdì 28 settembre da parte di giovani italiani e stranieri dai 18 ai 28 anni. La durata dei progetti è di 12 mesi per 30 ore settimanali, con un compenso mensile di 433,80 euro.

Il progetto nell’ambito dell’immigrazione si chiama “Contatti Migranti”, mette a disposizione quattro posti e prevede attività e servizi socio-culturali rivolti ai migranti per favorire la loro integrazione, da svolgere al fianco degli operatori dell’Arci provinciale di Siena. In ambito culturale, invece, l’associazione propone il progetto “Nuove opportunità culturali”, che prevede attività culturali, fra cui il premio di narrativa breve “Formiche Rosse” e la collaborazione con RadioLabo, webradio dell’Arci provinciale di Siena.

Informazioni. Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno e non superato il ventottesimo anno di età. Le domande possono essere consegnate a mano; attraverso Posta Elettronica Certificata, all’indirizzo arciserviziocivile@postecert.it oppure tramite raccomandata A/R ad Arci Servizio Civile Siena, Piazza Maestri del Lavoro, 27 - 53100 Siena. Non fa fede il timbro postale. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Arci provinciale di Siena dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17, al numero 0577-247510 oppure all’indirizzo e-mail siena@ascmail.it. I progetti e il bando sono disponibili anche sul sito www.arciserviziocivile.it.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Siena