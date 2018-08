Da Certaldo con successo: il cane Apple Pie sbaraglia la concorrenza al LaSpeziaExpo

Grandissimo risultato alle due esposizioni ufficiali Enci svoltasi al LaSpeziaExpo di La Spezia il 25 e 26 agosto per il West Higland White Terrier di nome Apple Pie del Certaldese Massimiliano Cameli. Nella prima esposizione del 25 “la Nazionale di La “Spezia”, preparata e condotta magistralmente dalla sua allevatrice,la Pratese Monica Banci ottenendo il 1° posto con il massimo del giudizio “eccellente” il BOB (best of breed) come miglior soggetto della sua razza ed il CAC (certificato di attitudine al campionato) valevole per il campionato Italiano di Bellezza. Nel pomeriggio e’ riuscita a salire sul prestigioso podio del raggruppamento dei Terrier dove si scontrano tutti i migliori soggetti della propria razza classificandosi al 2° posto Nel secondo giorno,”L’Internazionale di Rapallo-Tigullio” si e’ancora ripetuta con un 1°eccellente nella sua razza conquistando il secondo BOB il secondo CAC e il CACIB rilasciato solo nelle competizioni Internazionali,valevole per i campionati Internazionali di bellezza. Giornata ancora piu’ impegnativa vista la posta in palio; ancora una volta nel pomeriggio e’ riuscita a salire sul podio dell’agguerrito raggruppamento delle razze Terrier, questa volta classificandosi al 3° posto e condotta dal suo proprietario. Una due giorni bellissima e ricca di soddisfazioni portando in alto nella cinofilia la città di Certaldo.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo