Disegno come linguaggio universale, ecco 'The Big Draw' a Facto di Montelupo

The Big Draw è un ente di beneficenza che promuove annualmente una campagna per il disegno quale linguaggio universale di apprendimento, espressione e invenzione. Questo si traduce in un grande festival di disegno con migliaia di attività, per lo più gratuite, che collegano persone di tutte le età, con musei, artisti, spazi pubblici e privati. The Big Draw nasce in Inghilterra e raduna ogni anno 300.000 persone solo in territorio inglese, ma l'obiettivo è molto più grande: espandere la giornata del disegno in tutto il Mondo. Fabriano sostiene il Festival del disegno portando The Big Draw in Italia.

Facto non si lascia sfuggire questa opportunità e partecipa al #TheBigDraw con il supporto di Fabriano.

Il 22 e 23 settembre adulti e bambini potranno partecipare a varie attività a Montelupo Fiorentino.

Ecco il programma:

Sabato 22 settembre dalle 15.00 alle 19.00

Laboratorio "Acquarium"

Dipingere con l’acqua

Laboratori per bambini - L'acqua come mezzo pittorico per sensibilizzare i bambini sul tema del rispetto ambientale attraverso il disegno e il laboratorio didattico con alcune delle artiste di Facto tra cui Shilha Cintelli e Sara Bandini. I materiali per dipingere saranno forniti da FACTO. PARTECIPAZIONE gratuita!

DOVE Largo Manises (in caso di pioggia nel vecchio Molino)

Sabato e domenica 22 e 23 settembre dalle 15.00 alle 19.00

"LA PESA IN UN DISEGNO - in mezzo scorre il fiume" (in collaborazione con Comitato in difesa della Pesa)

Descrizione: Un unico grande disegno partecipato lungo la passeggiata che costeggia la Pesa, per poter riflettere tutti insieme attraverso il linguaggio del disegno sulla ricchezza del fiume e in generale sul valore dell'acqua come bene comune. Un rotolo da disegno sarà steso lungo la passeggiata dove chiunque – grandi e piccoli – potranno lasciare traccia dei propri pensieri. I materiali saranno forniti da Facto.

PARTECIPAZIONE gratuita!

DOVE Lungopesa Moustiers

Da sabato 22 settembre

Mostra diffusa LET'S DANCE. Si aprano le danze! (a cura di Le Vanvere)

“Esseri umani, piante o polvere cosmica: tutti danziamo su una melodia misteriosa intonata nello spazio da un musicista invisibile”. (cit. Albert Einstein)

Tappa di chiusura della mostra itinerante che espone opere di più di 80 illustratori provenienti da ogni parte del mondo.

Tutta la città diventa spazio espositivo per una mostra diffusa che coinvolge tutto il centro storico.

PARTECIPAZIONE gratuita!

DOVE in tutti gli spazi di Facto

23 Settembre dalle 11.00 alle 13.00 WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE (in collaborazione con Le Vanvere)

Per ragazzi

Il laboratorio si svolgerà in due parti:

Prima parte: breve spiegazione del lavoro dell'illustratore col racconto della nostra personale esperienza e l'esposizione di libri illustrati realizzati da illustratori.

Seconda parte: creazione di una piccola illustrazione con la tecnica della scelta a caso”: si disporranno tre barattoli ciascuno dei quali conterrà dei biglietti con scritto sopra “soggetti”, “compagni” e “azioni”; ogni partecipante estrarrà un fogliettino da ciascuno dei contenitori creando così "su carta" una situazione che poi dovrà andare a illustrare. I materiali saranno forniti da Facto

PARTECIPAZIONE gratuita!

DOVE FACTO School (Sala Conferenze)

23 settembre dalle 14.30 alle 17.00

MARATONA Acqua sketch..."Tutto Scorre" (in collaborazione con Le Vanvere)

Maratona di illustrazione per ragazzi

ISCRIZIONE 5 € PRENOTAZIONE obbligatoria tramite registrazione a questo link: http://bit.ly/Acquasketch

DURATA 2 ore

Svolgimento:

Ogni partecipante alla Maratona dovrà presentarsi presso FACTO il 23 settembre alle 14.30 per permettere all'organizzazione di confermare la registrazione e attribuire un numero al concorrente.

La Maratona inizierà alle ore 15 e finirà alle ore 17

Ogni partecipante potrà accedere al materiale messo a disposizione per l'evento. I supporti autorizzati alla competizione saranno stati precedentemente timbrati con il marchio FACTO. Ogni partecipante avrà a disposizione 2 ore di tempo per consegnare un elaborato visivo (fumetto/illustrazione, ecc.) che rimarrà esposto in una delle gallerie di FACTO nel mese di ottobre. Tutti gli elaborati dovranno essere firmati. DOVE FACTO Suite al 2° piano

Fonte: Facto - Ufficio Stampa

