Dragon Limite seconde a Caldonazzo, grande emozione per l'equipaggio

Questo fine settimana sul Lago di Caldonazzo le Dragon Limite ottengono un gran risultato cedendo il passo solo alle padrone di casa. Il dragone di Limite giunge secondo sul traguardo sia in manche uno che in manche due e con un distacco ridottissimo. Sono seconde assolute e fuori programma vene deciso di fare una finalissima dove vengono rinforzati alcuni equipaggi, ma solo uno riesce per un soffio a strappare la seconda piazza al dragone bianco celeste. Grande emozione per le Dragonesse che per l'occasione coinvolgono anche alcune figlie portando l'entusiasmo alle stelle. Complimenti alle Dragon Limite da parte di tutta la Società Canottieri che ne è orgogliosa.

