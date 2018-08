Finta dottoressa truffa un'anziana: via anelli, rolex e 1700 euro

Un'anziana di Siena è stata truffata da una sedicente dottoressa che si è presentata per farsi dare dei soldi a titolo di risarcimento per un presunto incidente stradale causato dal marito. La truffatrice, che si è presentata come la Dott.ssa Elvira Martuscello, è riuscita a farsi consegnare due anelli, due orologi Rolex e contanti per circa 1700 euro.

Dopo molti mesi di 'pace', si è dunque verificata una nuova truffa ad una persona anziana. Da tempo i carabinieri organizzano conferenze sul tema delle truffe agli anziani, spiegando agli anziani tecniche e modus operandi adottati dai truffatori. In realtà la questione è semplice ed intuitiva: non ci si deve fidare di nessuno, in particolare di chi chiede soldi raccontando storie pietose, o affermando di agire per scopi benefici in nome e per conto di enti pubblici, che mai e poi mai potrebbero riscuotere denaro contante casa per casa.

Esiste un numero di emergenza al quale qualcuno deve rispondere giorno e notte ed è il 112. A chiamarlo non si disturba mai. Anzi i Carabinieri saranno ben felici di rispondere e dare delle indicazioni, recriminando anzi assai spesso sul fatto che nessuno si sia preso la briga di metterli in allarme per tempo. Se poi si è trattato di un falso allarme sarà solo l’ennesimo, pazienza.

Occorre dunque che ognuno sensibilizzi i propri anziani, li metta in allarme perché il pericolo di truffe è reale e non ci si può fidare di nessuno. Al minimo dubbio debbono chiedere ausilio senza pensare di poter essere compatiti per questo, lo devono fare. Anche gli organi di informazione hanno fornito e stanno fornendo un grande contributo del quale si cominciano a raccogliere i frutti in termini di attenzione collettiva.

Fonte: Carabinieri di Siena

