I giorni del Palio del Cerro: un libro e tante iniziative per il cinquantenario

Proseguono a ritmo serrato le iniziative legate alla 50°edizione del Palio del Cerro. Sono già aperte le mostre “Ricordi di Palio”, presso la Palazzina dei Cacciatori e “Drappi della Vittoria”, ai Ponti medicei del Buontalenti, così come quelle realizzate dalle singole contrade.

LIBRO CON GIANI e ARTUSI - Nella serata di lunedì 27 agosto, in Piazza Vittorio Emanuele II, è stato ufficialmente presentato il libro “50 anni di storia del Palio” (Tagete edizione). Per parlare del volume (336 pagine e 500 foto) sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani e l’ex direttore del Calcio Storico Fiorentino Luciano Artusi che fu tra gli artefici della nascita del Palio del Cerro.

La serata, alla presenza del Sindaco Simona Rossetti, del presidente della Pro Loco Marco Iuliucci, dell’editore Michele Quirici e delle contrade, ha posto l’accento sulla prestigiosa storia del Palio e sull’importanza del volume che per consentire di ospitare al suo interno anche il Palio della 50°edizione, sarà in vendita da venerdì 31 agosto 2018.

CERRINO D’ORO - Mercoledì 29 agosto alle ore 21, in Piazza Vittorio Emanuele II, verrà consegnato il “Cerrino d’Oro”. Il premio, istituito nel 1997 da Sergio Brotini, viene attribuito a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, dello sport e della solidarietà contribuendo a elevare il nome di Cerreto Guidi e a diffonderne l’immagine anche al di là dei confini locali. Quest’anno il premio, in occasione del 50°del Palio, verrà assegnato all’Associazione Pro Loco. Un premio “corale” a tutti gli uomini e le donne della Pro Loco che si sono succeduti negli anni portandone avanti le numerose attività a sostegno di Cerreto Guidi.

PALIO GEMELLAGGIO - In attesa del vero Palio di sabato 1 settembre, un primo assaggio di Palio si avrà già giovedì 30 agosto alle ore 18 con la disputa dei giochi tra le squadre di Cerreto Guidi e di Saint Marcel, la città francese gemellata da tanti anni con il borgo mediceo. Il Palio del Gemellaggio sarà il preludio alla cittadinanza onoraria ufficialmente conferita giovedì 30 agosto alle ore 21 nel Giardino antistante la Villa Medicea, al Sindaco di Saint Marcel Gerard Volpatti.

CENCIO 2018 - Nella serata di giovedì 30 agosto, subito dopo il conferimento della cittadinanza onoraria, si terrà uno dei momenti più solenni della settimana del Palio con la Benedizione dei Cenci, alla presenza delle autorità civili e religiose. Come noto, il Palio 2018 è stato dipinto dall’artista livornese Dario Ballantini che sarà presente alla cerimonia.

Il Palio dei ragazzi, in programma sabato 8 settembre, è stato invece realizzato da Michele Maioli, un artista originario di Palaia. Nel nutrito programma dei prossimi giorni, da segnalare, giovedì 30 agosto 2018, alle ore 16, presso la Villa Medicea, la Conferenza sulla storia delle bandiere in età rinascimentale, curata da Andrea Pistilli della Federazione Italiana Sbandieratori.

