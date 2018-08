Impianto di aspirazione incendiato in una conceria, problema risolto a Castelfranco

L'impianto di aspirazione di un macchinario di una conceria è andato in fiamme per colpa di una scintilla: l'intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto ha provveduto a domare le fiamme per evitare che attaccassero l'intero edificio. Sono le 16.15 circa quando viene dato l'allarme in quel di via della Robinia nell'area industriale. I lavoratori hanno smesso di lavorare alla smerigliatrice per il fumo che si sollevava nell'impianto di aspirazione dei residui di pelle in lavorazione. Nessuno è rimasto ferito e l'intervento è durato poco tempo.

