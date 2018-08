Incidente in viale Europa: 65enne investito da un furgone, è grave

Avrebbe attraversato la strada senza accorgersi di un veicolo in arrivo sulla corsia preferenziale ed è stato investito in pieno. È accaduto stamani intorno alle 9 in viale Europa. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale l’uomo alla guida di un furgone di un corriere avrebbe fermato il mezzo in viale Europa nei pressi del Bar Marcello. Una volta sceso dal mezzo il conducente avrebbe attraversato la strada, probabilmente senza guadare se stavano sopraggiungendo veicoli sulla corsia preferenziale. Ed è stato investito proprio da un furgone di una società dei sottoservizi, autorizzato al transito sulla corsia, condotto da un 58enne fiorentino. Il pedone, risultato successivamente un fiorentino di 65 anni, è stato portato in condizioni gravi in ospedale dove è ancora ricoverato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze