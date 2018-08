Miss Montecatini riparte: chi sarà incoronata dopo Gaia Pardini?

Mercoledì 29 agosto inizia la decima edizione di Miss Montecatini. Alle Terme Tettuccio prenderà il via la manifestazione con la prima semifinale. Più di 20 ragazze provenienti da tutta la Toscana cercheranno di accedere alla finale del 12 settembre per vincere la fascia più ambita. Gaia Pardini, la Miss in carica, in questo anno ha avuto modo di fare una notevole esperienza in diversi ambiti, realizzando video-clip, servizi fotografici, interviste e presenziando agli eventi più importanti della città. Un bagaglio di conoscenze che sicuramente le serviranno nel prosieguo della sua carriera. Senza dimenticare naturalmente i numerosi premi vinti messi in palio dai vari sponsor.

Confermata la conduzione dello show affidata per il terzo anno ad Andrea Spadoni, che sarà affiancato proprio da Gaia Pardini che dopo un anno si trova dall'altra parte della barricata, pronta a dare sostegno alle nuove aspiranti Miss. Le coreografie delle varie uscite saranno coordinate da Selene Moscardi, altra ex concorrente che è rimasta molto legata al concorso.

Si rinnovano le sinergie con le altre realtà della città e nella prima semifinale verranno presentate due formazioni del Montecatini Calcio, la Prima Squadra e la categoria Juniores accompagnate dal direttore sportivo Fabrizio Giovannini. E come tradizione ormai verrà subito eletta la Miss che rappresenterà la compagine termale per tutto il campionato a cui verrà regalata la maglia ufficiale della stagione 2018/19.

Ad intrattenere il pubblico anche le giovani ballerine della scuola di ballo DEADALUS Academy di Pescia, la cantante Shamira Romano che di recente ha pubblicato il suo primo inedito e nella serata finale KAGLIOSTRO, il magicomico della trasmissione “Attenti al Tubo” in onda su RTV38.

Il concorso di Miss Montecatini vuole sempre più proporsi come veicolo promozionale del territorio, cercando di far conoscere a più gente possibile le eccellenze locali, sia architettoniche, imprenditoriali, gastronomiche che artistiche come vetrina per giovani talenti.

L'ingresso alle Terme Tettuccio per assistere allo spettacolo è libero e gratuito, tuttavia chi volesse prenotare un posto vicino al palco può telefonare al 347 0754061 e riceverà tutte le informazioni al riguardo. Sul sito www.missmontecatini.it si possono trovare notizie sulla storia del concorso, mentre tutti gli avvenimenti più recenti sono tutti visibili sulla pagina Facebook MissMontecatini Terme e Instagram missmontecatini. Appuntamento quindi al 29 agosto per la prima semifinale di Miss Montecatini 2018 alle Terme Tettuccio.

