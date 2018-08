La 'Don Vivaldi' si rinnova, doppio contributo Comune-Folgore

Concluso anche l'intervento di manutenzione alla palestra “Don Vinicio Vivaldi” di San Miniato Basso. Dopo i lavori già conclusi nei mesi di giugno e luglio, proseguono in maniera serrata i lavori di manutenzione agli impianti sportivi del Comune di San Miniato con il completamento dei lavori a San Miniato Basso. “Il campo di gioco della palestra è composto da un pavimento in parquet che si presentava deteriorato e pericoloso per gli atleti perché ormai divenuto scivoloso – spiega l'assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori -, così è stato sostituito e sono state rifatte anche le righe di delimitazione dei campi”. Un intervento da 25mila euro a cui si sono affiancati anche quelli realizzati dalla società sportiva Folgore che, con alcuni piccoli lavori di manutenzione alle tribune e agli spogliatoi, ha contribuito a completare gli interventi necessari.

“La palestra di San Miniato Basso è un punto di riferimenti per molti ragazzi che fanno sport, per questo è stato importante trovare le risorse e finanziare interventi che ne garantissero il completo svolgimento dell'attività in tutta sicurezza – spiega il sindaco Vittorio Gabbanini -. Esprimo soddisfazione per la fattiva collaborazione che ha dimostrato la Folgore, un ottimo esempio di come le associazioni sportive del territorio contribuiscano a mantenere efficienti gli impianti, collaborando in maniera positiva con l'amministrazione comunale che, in questi anni, ha sempre cercato di garantire spazi e impianti adeguati ed idonei alle necessità”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Miniato