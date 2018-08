Coppa Toscana di serie C e D, ecco il calendario dell'Abc

Partirà ufficialmente la prossima settimana il precampionato delle due prime squadre castellane, impegnate entrambe nel girone eliminatorio di Coppa Toscana.

L’Abc Castelfiorentino, inserita nel girone E del “Trofeo A. Piperno” di serie C, dovrà vedersela contro Costone Siena, Alberto Galli e Fides Montevarchi. La prima classificata di ognuno dei sette gironi e la migliore seconda accederanno ai quarti di finale in programma il 29/30 settembre.

Ecco il calendario dell’Abc:

. domenica 09/09/18 ore 18.00 COSTONE SIENA-ABC (PalaOrlandi Via Giovanni XXIII Monteriggioni)

. sabato 15/09/18 ore 21.15 ABC-FIDES MONTEVARCHI (PalaBetti viale Roosevelt)

. domenica 23/09/18 ore 18.00 ABC-ALBERTO GALLI (PalaBetti viale Roosevelt)

Il Gialloblu Castelfiorentino, invece, è stato inserito nel girone Q del “Trofeo F. Bugliesi” di serie D e avrà come avversarie Basket Asciano, Poggibonsi Basket e soprattutto Virtus Certaldo, per un derby davvero attesissimo. Le prime classificate di ognuno degli otto gironi accederanno ai quarti di finale in programma, come per la serie C, il 29/30 settembre.

Ecco il calendario del Gialloblu:

. giovedì 06/09/18 ore 20.30 BASKET ASCIANO-GIALLOBLU (Palazzetto via Grandi Asciano)

. giovedì 13/09/18 ore 21.15 GIALLOBLU-POGGIBONSI BASKET (PalaBetti viale Roosevelt)

. domenica 16/09/18 ore 20.30 GIALLOBLU-VIRTUS CERTALDO (PalaBetti viale Roosevelt)