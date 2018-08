Rissa al mattino, denunciati due fratelli a Siena

Denunciati due dei tre presunti autori della rissa avvenuta a Siena lo scorso venerdì 17 agosto in via Roma. La polizia ha identificato due uomini di Monteroni, fratelli di 47 e 53 anni, con precedenti per reati contro la persona. I due erano stati trovati dopo la segnalazione del grande caos che stava avvenendo alle 6 di mattina in via Roma. Le volanti hanno visto il giovane a terra e l'altro sanguinante. L'uomo cosciente ha riferito di essere stato aggredito senza apparente motivo, mentre era stata invece una rissa per futili motivi, esacerbata dai bicchieri di troppo. Si cerca ancora il terzo aggressore.

