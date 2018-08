Rossi da don Biancalani, Donzelli (FdI): "Porti solidarietà a toscani che non arrivano a fine mese"

“Enrico Rossi ci ha ormai abituato a tutto, essendo un governatore politicamente alla frutta, in cerca soltanto di visibilità attraverso provocazioni sempre crescenti. Stavolta ha superato il limite, arrivando perfino a portare la propria solidarietà a Don Biancalani, il quale si è visto chiudere la struttura di accoglienza per migranti che gestiva, poiché in violazione di norme e regole sulla sicurezza e l’abitabilità dei locali”. Questo il commento di Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia alla solidarietà espressa dal governatore della Toscana al parroco di Vicofaro.

“Riepilogando: un prefetto - conclude Torselli - chiude una struttura perché non rispetta le regole, diventando perfino pericolosa per chi la abita, ed il governatore della Toscana che fa? Porta la propria solidarietà a colui che è accusato di aver violato le regole! Siamo alla follia, di questo passo, a Rossi spetterà di diritto una candidatura all’Oscar al prossimo festival dell’assurdo. Pensasse piuttosto, il governatore, a portare la solidarietà a quelle migliaia di cittadini toscani che non arrivano a fine mese, piuttosto che a chi ha gestito, fino ad oggi, strutture non in regola…”.

