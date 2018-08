Rossi a Vicofaro, Marcheschi (FdI): "Visita inopportuna"

“Una visita inopportuna. Invece di andare a fare il testimonial delle cause degli immigrati, il Presidente della Regione Enrico Rossi dovrebbe occuparsi delle priorità dei cittadini toscani”. Il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi) commenta così la visita del Governatore Rossi alla parrocchia di Vicofaro (Pt) dopo la chiusura del centro di accoglienza dei migranti, gestito da don Massimo Biancalani. Centro chiuso dalla Prefettura per la mancanza di idoneità strutturale. “A quanto ho avuto modo di apprendere dagli atti delle autorità competenti, Vigili del fuoco e Ausl, -fa notare Marcheschi- il centro è risultato non idoneo alla destinazione di accoglienza prevista. Se il modello toscano di accoglienza diffusa, che difende il Presidente Rossi, è quello dei centri inadeguati e non a norma, come quello di Vicofaro, sicuramente non è il nostro. Andare a visitare e portare solidarietà ad un centro ritenuto non idoneo dalle autorità competenti, oltre che indebolire il lavoro di controllo delle forze dell’ordine, di fatto risulta essere una passerella elettorale alla ricerca di visibilità nazionale speculando su temi importanti e “caldi” come quello dell’immigrazione. Il Presidente Rossi non può difendere chi finisce per mettere le persone in situazioni non consone alla sicurezza. Secondo la relazione dei Vigili del fuoco dopo il sopralluogo del 23 agosto, il centro risultava occupato da migranti che non avevano il diritto di essere ospitati nei Cas (Centro di accoglienza straordinaria)”.

