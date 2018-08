Save my bike al via a Livorno, Nogarin: "In prima linea su mobilità dolce e innovazione"

Al via giovedì 30 agosto il progetto “Save my bike”. Alle ore 11 avverrà il lancio operativo del progetto innovativo sul monitoraggio della mobilità ciclabile nato da Tages sc, Geosolutions sas, Newgoo srl, Centro di Servizi Polo Universitario Sistemi Logistici e Dipartimento di Ingegneria dell’informazione (Università di Pisa). I primi mille partecipanti, iscrittisi online nei mesi scorsi, potranno ottenere da giovedì l’installazione gratuita del sensore Rfid sulla propria bicicletta e sarà aperta la postazione di parcheggio messa a disposizione dal Comune di Livorno in Via del Consiglio (Palazzo Civico).

“La nostra amministrazione ha puntato molto sulla mobilità dolce e per questo siamo orgogliosi di poter ospitare il prototipo di un progetto innovativo come “Save my bike”, unica proposta italiana tra le 21 in competizione per gli EuroStars Award 2018” commenta il Sindaco di Livorno, Filippo Nogarin.

“I circa mille iscritti online sono la dimostrazione di quanto Livorno abbia risposto al progetto e sia pronta a partire con la sua fase operativa” aggiunge Giuseppe Vece, Assessore ad Ambiente e Mobilità urbana del Comune di Livorno.

“A breve sarà avviata anche la parte di “Save my bike” dedicata alla premialità e predisporremo un nuovo momento di comunicazione alla cittadinanza per favorire la massima adesione cittadina. Ricordo che Save my bike ha tra i suoi obiettivi proprio quello di aiutare le amministrazioni comunali nel governare la mobilità ciclabile, tramite l’attività di monitoraggio degli spostamenti delle biciclette con i sensori Rfid. Conoscere questi flussi ci aiuterà a perfezionare l’offerta infrastrutturale” conclude Vece.

Per maggiori informazioni www.savemybike.eu

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

