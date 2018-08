Serravalle Jazz, si chiude con i VoCioni e Claudia Solal

Mercoledì 29 agosto, la serata conclusiva del Serravalle Jazz Festival promosso da Fondazione Caript, Fondazione Promusica e Comune di Serravalle Pistoiese, vedrà i VoCioni esibirsi in un concerto dal titolo One night, four voices. Il gruppo, che mixa soul, funk e rythm’n’blues, è composto da Lorenzo Cioni al piano, Gianluca Belpassi alla chitarra, Federico Paoli al basso, Fausto Batisti alla batteria e Andrea Pacini alle percussioni oltre che dalle voci di Irene Bisori, Alice Cangemi, Lorenzo Pacini e Gianni Sarchi.

“I VoCioni - ci racconta il pianista Lorenzo Cioni - sono la versione "estesa" di un mio progetto musicale multiforme sulla vocalità che, nato nel 2017 come un omaggio alle grandi voci del jazz, ha successivamente allargato il proprio repertorio anche al soul, r'n'b, funk, latin, pop-rock.

Sul palco del Serravalle Jazz ci sarà una band composta da quattro voci e cinque strumentisti che attraverseranno un po' tutta la storia della musica afroamericana da Duke Ellington a Stevie Wonder e...oltre. Mescolando, anche in maniera inconsueta, i vari ingredienti della cosiddetta black music il risultato è un concentrato di energia, passione e amore per la musica; perché l'intento è soprattutto quello di divertirci e divertire il pubblico. Da musicista pistoiese (e anche a nome del gruppo che è formato da ottimi musicisti locali) è sicuramente un grandissimo piacere partecipare finalmente a un festival diventato negli anni sempre più importante, con in cartellone nomi prestigiosi nazionali e internazionali”.

A seguire, La Voce dell’Aulos: Claudia Solal, figlia del celebre pianista francese Martial e maestra del canto jazz contemporaneo. Con lei un gruppo collettivo creato appositamente per il Serravalle Jazz e composto da Bruno Wilhelm al sax soprano e tenore, Romano Pratesi al clarinetto basso e al sax tenore, Benjamin Moussay al pianoforte, Ramon Lopez alla batteria. Suoneranno musiche composte per l'occasione da Romano Pratesi e Bruno Wilhelm.

“Quello che presenteremo al Serravalle Jazz, ci racconta Claudia Solal, è una vera sorpresa, in quanto è il risultato di una vera e propria sinergia collettiva nata appositamente per questo festival, a cui partecipo molto volentieri”.

I SEMINARI

Alle 18, all'Oratorio della Vergine Assunta, il musicologo Giorgio Rossini parlerà de La voce nello spazio creativo – Canto jazz e improvvisazione. Rossini è autore di un importante studio sulla vocalità maschile jazz, principalmente incentrato su sei figure di grande rilievo: Chet Baker, Mark Murphy, Al Jarreau, George Benson, Bobby McFerrin e Kurt Elling.

INFO

Gli spettacoli, con inizio alle 21.00 e a ingresso gratuito, sono garantiti anche in caso di pioggia, ma col maltempo si svolgeranno in un’altra location. Nelle quattro serate del festival è previsto un servizio gratuito di bus navetta (parcheggio Masotti / Serravalle paese) dalle 20.30 alle 00.30.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Cultura (0573 917204) e l’Ufficio Informazioni Turistiche (0573 917308 o 0573 21622) del Comune di Serravalle Pistoiese. È possibile consultare anche la pagina Facebook @SerrJazz.

Fonte: Serravalle Jazz - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese