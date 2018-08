Sicurezza stradale, fermati 14 veicoli senza assicurazione né revisione

Continuano i controlli della Polizia Municipale in materia di sicurezza stradale. In particolare nel fine settimana le pattuglie di Rifredi hanno effettuato servizi mirati in via Mariti, via Baracca, via di Novoli, via dei Cattani, Pistoiese, via Pratese, via Ulivelli, via Bandini e via Dino del Garbo. Otto i veicoli senza assicurazione sequestrati e portati in depositeria: per sette proprietari è scattata la sanzione da 849 euro mentre per l’ottavo il verbale elevato è stato di 2.006 euro con sospensione della patente (la durata sarà decisa dal Prefetto) perché circolava alla guida di veicolo già sottoposto a sequestro. Due dei veicoli sono risultati gravati dalle cosiddette “ganasce fiscali” che vietano la circolazione: per cui i conducenti dovranno pagare anche un verbale da 777 euro.

Sei invece i veicoli risultati senza revisione: in cinque casi è scattata la sanzione da 169 euro, per uno la multa è raddoppiata perché sono emerse più di una revisione saltata. Gli agenti hanno anche fermato e multato i conducenti di due mezzi a due ruote: il primo, in sella a un ciclomotore, è stato pizzicato con un casco non omologato (81 euro di verbale, fermo del veicolo per 60 giorni e sequestro del casco); il secondo, uno scooterista, aveva il casco slacciato per cui alla sanzione da 81 euro e al fermo del mezzo per 60 giorni si è aggiunto il taglio di 5 punti-patente.

In via Pistoiese una pattuglia ha fermato un bus turistico polacco con a bordo una gita di cittadini cinesi. Dai controlli è emerso che non aveva l’autorizzazione per il transito e la sosta in città (ztl bus turistici) con due verbali da 81 e 41 euro. Il conducente ha poi pagato al Check Point della SAS quanto dovuto per l’accesso in città. Gli agenti hanno poi recuperato in via San Biagio a Petriolo e in via Ulivelli due veicoli rubati che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I controlli delle pattuglie di Rifredi sono continuati anche ieri. Intorno alle 10 gli agenti hanno fermato in via delle Tre Pietre uno scooter condotto da un cinquantenne. Il mezzo è risultato non revisionato dal 2013 e senza assicurazione da aprile. Per il conducente sono scattate le multe da 338 e 849 euro (con ritiro carta circolazione e sequestro del veicolo che è stato portato in depositeria) e anche una da 1.001 euro perché privo della patente necessaria per la guida dello scooter (anche con ritiro patente per sospensione da 4 a 8 mesi).

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

