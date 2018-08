Addio a Silvano 'Nano' Campeggi, il pittore dietro i famosi cartelloni di Hollywood

Silvano 'Nano' Campeggi è morto a 95 anni: è considerato uno dei più grandi artisti grafici della storia del cinema americano, per aver disegnato i cartelloni di film come Casablanca, Cantando sotto la pioggia, Un americano a Parigi, West Side Story, La gatta sul tetto che scotta, Vincitori e vinti, Exodus, Colazione da Tiffany. Era originario di Firenze e aveva studiato con Ottone Rosai e Ardengo Soffici. Al termine della stagione d'oro del cinema del Dopoguerra, una mostra a Palazzo Medici Riccardi a Firenze risveglia l'attenzione sulle sue opere, così da cominciare molte mostre personali che lo hanno portato anche ad importanti onorificenze, come le chiavi della città di Bagno a Ripoli. Aveva festeggiato i suoi 95 anni a Firenze nella Sala d'Arme di Palazzo Vecchio.

Tutte le notizie di Firenze