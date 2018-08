Auto si cappotta e finisce in un fosso sulla Francesca Sud: ci sono due feriti gravi

Un'auto si è cappottata ed è finita in un fosso sulla strada Francesca Sud a Castelfranco di Sotto, nei pressi del distributore Tamoil, vicino alla bretella del Cuoio e in prossimità dell'incrocio con via della Confina. Sarebbero due le auto coinvolte e almeno 4 i feriti. Secondo una prima ricostruzione una delle due auto, una Fiat Panda, avrebbe tamponato l'altra, una Citroen C3, facendola finire contro il guardrail e quindi nel fossato.

A bordo della C3 c'erano due donne, di cui un'anziana, e un terzo passeggero, mentre nell'altra auto sembra ci fossero due persone. Ad avere la paggio le prime due a bordo dell'auto finita fuori strada: una è rimasta incastrata nel mezzo ed è stata estratta dai vigili del fuoco accorsi sul posto, mentre l'anziana sarebbe stata sbalzata fuori dal mezzo durante l'incidente. Le due sono state trasportate all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice rosso e sarebbero gravi. Codice giallo, invece, per l'uomo a bordo dell'altra auto, anch'esso rimasto ferito nell'impatto.

Sul posto un'automedica, la Misericordia di Fucecchio e la Pubblica Assistenza di Santa Croce sull'Arno e di Fucecchio, oltre ai carabinieri. La strada Francesca Sud è chiusa tra via Aiale e via della Confina.

Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto