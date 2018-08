Beat Festival in chiusura, il programma delle ultime due giornate

Il Beat Festival riparte e lo fa in grande stile con due serate davvero imperdibili. Dopo la pausa post weekend domani, giovedì 30 agosto, il parco di Serravalle tornerà ad animarsi in tutta la sua bellezza. I primi 3 giorni caratterizzati da musica, cibo, sport e divertimento hanno fatto registrare il pienone con oltre 60.000 presenze al parco di Serravalle. Grande successo per i concerti de I Ministri, Motta e Cosmo. Ora la seconda parte, che porterà ad Empoli band di fama nazionale ed internazionale.

Il Festival ricomincerà da dove aveva terminato domenica, con tutte le sue aree in funzione dalle 17 in poi.

Torna la coloratissima e gustosissima area dello Sreet Food con una ventina di food truck che proporranno le loro prelibatezze. Riparte anche l'area delle birre artigianali e quella dello sport. Fin dal pomeriggio numerose band si esibiranno sul palco della Jump Rock Arena per fare da contorno a quello che sarà il vero grande evento della giornata. Sul palco del Beat Festival, infatti, arriveranno i Sum 41, per una delle tre date italiane del loro tour mondiale.

La punk rock band canadese guidata da Deryck Whibley continua a girare il mondo portando i loro riff chitarristici e coinvolgenti a far saltare il pubblico grazie ai loro singoli più famosi come “In Too Deep” o “Fat Lip”. Sulle stesse onde sonore, per un vero e proprio giorno di punk scatenato, i texani Waterparks, gli italianissimi T.F.V. da Reggio Emilia che presenteranno il loro nuovo singolo “America”. I cancelli del Main Stage apriranno alle 19, ingresso al prezzo di 30 euro.

Chiusura del Festival venerdì 31 agosto affidata ad un’altra band promessa della musica italiana: i Canova. Il gruppo milanese con un solo album “Avete ragione tutti” ha messo d’accordo pubblico e critica: pop sincero che li ha portati a girare tutta la penisola. Prima di loro gli Eugenio in Via Di Gioia, i Viito ed i Telestar a completare una line-up ricchissima.

Fonte: Beat Festival - Ufficio stampa

