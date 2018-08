In carcere due volte: aveva 2 kg di marijuana e non frequentava il programma di recupero

Nei giorni scorsi, i finanzieri di Firenze hanno riportato in carcere un italiano, C.M. 31enne residente a Campi Bisenzio, che, mentre era agli arresti domiciliari, non si era presentato per un programma di recupero per assuntori di sostanze stupefacenti al quale era obbligato.

Il mese scorso era stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana: ne aveva nascosta un kg nella propria abitazione di Campi Bisenzio. Le Fiamme Gialle erano giunte ad effettuare il sequestro a seguito di un controllo con le unità cinofile dell’autovettura condotta dall’uomo. Il cane aveva fin da subito segnalato sostanze stupefacenti ma gli approfonditi controlli sul mezzo e sulla persona non faceva rinvenire alcuna sostanza stupefacente.

La perquisizione è proseguita a casa e lì sono stati trovati due sacchi contenenti marijuana per un peso complessivo di 1 kilogrammo, abilmente occultati.

Il pm di turno Fabio Di Vizio ha disposto l’arresto del giovane e il trasferimento in carcere a Sollicciano.

Dato che oltre a spacciare era anche dipendente dagli stupefacenti, per il giovane era possibile l'inserimento in un programma di recupero. Dopo aver trasgredito per molte volte i vincoli del programma, l'autorità giudiziaria l'ha rispedito in cella.

Continua, quindi, incessante l’azione della Guardia di Finanza di Firenze, che nei mesi estivi hanno intensificato il controllo del territorio per garantire la sicurezza della città e dei turisti, come disposto dal Comando Generale del Corpo in attuazione delle direttive del Ministero dell’interno e della locale Prefettura.

Soltanto nelle ultime due settimane sono stati rinvenuti 750 kg di hashish a Empoli e 11kg di marijuana alla stazione di Santa Maria Novella, che si aggiungono alla piantagione con 8,5 kg di marijuana rinvenuta a Pescia nel mese di luglio.

